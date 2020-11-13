شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدشن حملة الرش الضبابي في صيرة والان نبدء بالتفاصيل
وتتضمن الحملة التي تستمر خمسة أيام استهداف المناطق والأحياء السكنية في المديرية مع شفط المياه الراكدة وتجفيف المستنقعات المائية بهدف القضاء على نواقل المرض وبؤر توالد البعوض؛ لحماية السكان من الأمراض الوبائية.
وأشاد نائب مدير عام مديرية صيرة إبراهيم أحمد مُنيعم بالجهود التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة في محافظة عدن وكافة المحافظات الأخرى خصوصًا في المجال الصحي الأمر الذي ساهم بالتقليل من الحالات المصابة بحمى الضنك.
وأوضح مدير المشروع الدكتور زكريا عبد المنصف بازرعة، أن حملة الرش الضبابي تأتي في إطار البرامج التي يمولها المركز بهدف حماية المواطنين من الأمراض الوبائية ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك، الذي يستهدف جميع مديريات عدن للتقليل من عدد الإصابات وذلك بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة.
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