شكرا لقرائتكم خبر عن 1200 سماعة ترجمت خطبة الجمعة لـ 5 لغات بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح وكيل الرئيس العام للترجمة والشؤون التقنية أحمد بن عبدالعزيز الحميدي أنه تم ترجمة خطبة الجمعة عبر خمس موجات وبلغات عدة منها (الأوردية، والملايوية، والإنجليزية، والفارسية، والفرنسية)، وتم البث عن طريق خمس موجات إذاعية (FM) ومنصة (منارة الحرمين).
فيما بين مدير الإدارة العامة للغات والترجمة المهندس مشاري بن سعد المسعودي أنه تم توزيع (1200) سماعة، واستمع للخطبة عبر منصة (منارة الحرمين) 16400 مستمع، وتم ترجمة الخطبة بمجموع (10) أشخاص خمس مترجمين وخمس مدققين، بالإضافة إلى مترجمين ميدانيين يخدمون الزوار بلغات متعددة .
مما يذكر أن هذه الخدمات تأتي للتسهيل على غير الناطقين باللغة العربية الاستفادة من هذه الخدمة.
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