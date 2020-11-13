فيديو.. المرور : السلال الخلفية خطر ولا تلبي اشتراطات السلامة

2020-11-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

جدد المرور التحذير من تركيب السلال الخلفية الملحقة بالمركبات، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يؤثر على توازن المركبة، ويشكل خطرًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

ونشر المرور مقطع فيديو يوضح علامات الخطر في هذه السلال، مؤكدًا أنها لا تتوافر فيها السلامة المروية، كما أنها ليست من تصنيع الشركات المنتجة للسيارات، ولا توضح أقصى حمولة يمكن حملها على المركبة.

