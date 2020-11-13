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ماسنجر يضيف هذه الخاصية بعد نجاح تحديث WhatsApp الجديد
هدفها ضمان مزيد من الحرية والخصوصية
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف محمود
بعد إدخال تحديث الرسائل ذاتية التدمير على WhatsApp ونجاحه بين المستخدمين، أصبح فيسبوك جاهزًا لطرح ميزة مماثلة على تطبيق ماسنجر.
وبحسب موقع LiveMent فإن الميزة الجديدة ستؤدي إلى اختفاء الرسائل بمجرد أن يقرأها المتلقي في الدردشة وإغلاق النافذة، وهدفها هو ضمان مزيد من الحرية والخصوصية أثناء الحديث مع الأصدقاء دون قلق.
وقال فيسبوك إن الميزة الجديدة التي أطلق عليها اسم Vanish Mode مناسبة لمشاركة الوسائط مثل الصور وملفات الـ GIF أو الملصقات التي لا تريد الاحتفاظ بها.
كيفية استخدام الميزة الحديثة في ماسنجر
ومن أجل استخدام هذه الميزة الجديدة، سيحتاج المستخدم إلى التمرير يسارًا أو يمينًا في الدردشة حتى يكون في وضع الاختفاء، وإذا قام المستخدم بالتمرير مرة أخرى، فسيعود إلى الدردشة العادية.
ولكي يتمكن المستخدم من إرسال الرسائل المختفية، يجب على كل من المرسل والمستقبل تنشيط الميزة، وإلا لن تعمل، ومن اللافت أن المنصة ستقوم بإبلاغ المرسل إذا كان المتلقي يأخذ لقطة شاشة للرسالة على غرار آلية عمل سناب شات.
ولتوفير الإرشادات وتسهيل فهم المستخدم لها سيتم عرض الميزة داخل التطبيق.
وسيتم إطلاق هذه الميزة الجديدة مبدئيًا في الولايات المتحدة وعدد قليل من البلدان الأخرى من دول الاتحاد الأوروبي، وفي حال نجاحها، سيتم تعميمها على مستوى العالم.
وتأتي هذه الميزة في ماسنجر، بعد إطلاقها في تطبيقي WhatsApp وإنستقرام المملوكين لشركة فيسبوك.
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