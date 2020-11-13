فيديو مفجع.. وفاة مريض كوفيد-19 في مرحاض مستشفى والطاقم يرفض لمسه 

2020-11-13

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف محمود

وثق مقطع فيديو مفجع وفاة مريض بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في دورة مياه أحد المستشفيات الإيطالية التي تفيض بالمرضى وسط تصاعد حالات الإصابة بالوباء.

وكان الرجل المجهول الهوية مصابًا بفيروس كورونا وينتظر نتيجة اختبار المسحة الثانية في مستشفى كارداريلي في نابولي، ولكنه رغب في الذهاب إلى المرحاض، ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك، ويسقط ميتًا.

وظهر في الفيديو جثة المريض ممددة على أرضية المرحاض وحولها القاذورات، حيث قال صاحب المقطع، روزاريو لامونيكا، المريض أيضًا بكورونا: هذا الرجل مات هنا في مستشفى كارداريلي، ظل مستلقيًا دون أن يعلم أحد ما إذا كان ميتًا أم حيًا حتى فاضت روحه، الجميع هنا يرفض لمسه.

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وتابع: صوّرت الفيديو حتى يعرف الناس ما يجري، وعندما طلبت المساعدة، لم يستمع إليّ أحد، وكان هناك أيضًا من قال لي: اهتم بشؤونك الخاصة.

إصابات كوفيد-19 في إيطاليا

وتعاني إيطاليا من زيادة عدد الإصابات بوباء كوفيد-19، وبعض

مدنها تخرج عن السيطرة مثل نابولي وكامبانيا، كما حذر عمدة باليرمو من أن منطقته ستواجه مذبحة لا مفر منها مع تزايد الإصابات هناك.

وتكافح المستشفيات في إيطاليا بشكل عام لاستيعاب المرضى، لكن الجنوب الأفقر بدا غير مهيأ بشكل خاص للتعامل مع زيادة الإصابات.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) في إيطاليا إلى 1,066,401 شخص، وتُوفي 43,589 شخصًا، بينما تعافى 387,758 شخصًا، وعلى الصعيد العالمي، أُصيب 53,231,422 شخصًا، وتُوفي 1,301,751 شخصًا، بينما تعافى 37,311,741 شخصًا.

