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الرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ 59 حالة وإجمالي الوفيات 5625
حالات التعافي 339568 والحالات الحرجة 804
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (454) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (339568) حالة.
عدد الحالات النشطة
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (7408) حالات من بينها (804) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (352601) حالة، توفي منهم (5625) حالة.
توزيع إصابات كورونا الجديدة
كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (441) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ الرياض 59، المدينة المنورة 56، مكة المكرمة 56، جدة 26، خميس مشيط 24، حائل 17، العيص 14.
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