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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 957 جولة رقابية، وخمس جولات مشتركة مع الجهات المعنية، أسفرت عن ضبط 35 مخالفة لحالات تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد19"، وتكدس في الأسواق التجارية، ومساكن العمالة.
وقد رفعت الأمانة 7270 طنًّا من النفايات، وأزالت 4193 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات؛ فيما قامت بتنظيف وتعقيم وتطهير 763 موقعًا، استخدمت فيها 149813 لترًا من المعقمات والمطهرات.أمانة المنطقة الشرقية
13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442 04:27 PM
ضبط 35 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بـ"كوفيد19"
نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 957 جولة رقابية، وخمس جولات مشتركة مع الجهات المعنية، أسفرت عن ضبط 35 مخالفة لحالات تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد19"، وتكدس في الأسواق التجارية، ومساكن العمالة.
وقد رفعت الأمانة 7270 طنًّا من النفايات، وأزالت 4193 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات؛ فيما قامت بتنظيف وتعقيم وتطهير 763 موقعًا، استخدمت فيها 149813 لترًا من المعقمات والمطهرات.
، أمانة الشرقية تنفذ 950 جولة رقابية على الأسواق التجارية ،
المصدر : الخليج 365
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