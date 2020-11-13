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تتولى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الترجمة والشؤون التقنية، ترجمة خطبة الجمعة إلى لغات عدة عبر منصة "منارة الحرمين"، وخمس موجات إذاعية.
وقال وكيل الرئيس العام للترجمة والشؤون التقنية أحمد بن عبدالعزيز الحميدي: تمت ترجمة خطبة الجمعة عبر خمس موجات وبلغات عدة منها "الأوردية، والملايوية، والإنجليزية، والفارسية، والفرنسية"، وتم البث عن طريق خمس موجات إذاعية "FM" ومنصة "منارة الحرمين".
وذكر مدير الإدارة العامة للغات والترجمة المهندس مشاري بن سعد المسعودي أنه تم توزيع 1200 سماعة، واستمع للخطبة عبر منصة "منارة الحرمين" 16,400 مستمع، وتم ترجمة الخطبة بمجموع عشرة أشخاص، خمسة مترجمين وخمسة مدققين، بالإضافة إلى مترجمين ميدانيين يخدمون الزوار بلغات متعددة.
يذكر أن هذه الخدمات تأتي للتسهيل على غير الناطقين باللغة العربية الاستفادة من هذه الخدمة.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442 04:06 PM
16,400 مستمع تابعوها من خلال منصة "منارة الحرمين"
تتولى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الترجمة والشؤون التقنية، ترجمة خطبة الجمعة إلى لغات عدة عبر منصة "منارة الحرمين"، وخمس موجات إذاعية.
وقال وكيل الرئيس العام للترجمة والشؤون التقنية أحمد بن عبدالعزيز الحميدي: تمت ترجمة خطبة الجمعة عبر خمس موجات وبلغات عدة منها "الأوردية، والملايوية، والإنجليزية، والفارسية، والفرنسية"، وتم البث عن طريق خمس موجات إذاعية "FM" ومنصة "منارة الحرمين".
وذكر مدير الإدارة العامة للغات والترجمة المهندس مشاري بن سعد المسعودي أنه تم توزيع 1200 سماعة، واستمع للخطبة عبر منصة "منارة الحرمين" 16,400 مستمع، وتم ترجمة الخطبة بمجموع عشرة أشخاص، خمسة مترجمين وخمسة مدققين، بالإضافة إلى مترجمين ميدانيين يخدمون الزوار بلغات متعددة.
يذكر أن هذه الخدمات تأتي للتسهيل على غير الناطقين باللغة العربية الاستفادة من هذه الخدمة.
، توزيع 1200 سماعة داخل المسجد الحرام لترجمة خطبة الجمعة ،
المصدر : الخليج 365
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