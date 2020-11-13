شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الشيخ " العيسى " يوضح حكم الزواج بنية الطلاق لبعض الشباب المسافرين بالخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور محمد عبد الكريم العيسى حكم الزواج بنية الطلاق لبعض الشباب وخاصةً المسافرين بالخارج .

وأكد الشيخ " العيسى " في برنامج " في الآفاق " المذاع على قناة " إم بي سي " الفضائية ، أن هذا الزواج لا يجوز وذلك على المشهور من مذهب الحنابلة وغيرهم من العلماء ، أن فيه خداع للزوجة .

وأضاف قائلاً : أما إذا كان بالإتفاق مع الزوجة فهو بلا شك " زواج متعة " وهو حرام في الإسلام .

وقال " العيسى " أن الزواج ميثاق غليظ الأصل فيه الإستدامة ، كما قال الله تعالى : "وأخذنا منكم ميثاقاً غليظاً " ، وتساءل " العيسى " قائلاً : فهل هذا المثياق يأتي في سياقه التلاعب والخداع ، مؤكداً على ضرورة التمسك بالقواعد السليمة التي شرعها الدين لبناء الأسرة.