شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. .. "المرور " تحذر من السلال الخلفية بالمركبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذرت الإدارة العامة للمرور اليوم الجمعة من تركيب السلال الخلفية الملحقة بالمركبات .
وأكدت "المرور " في فيديو توعوي أن السلال الخلفية تؤثر على توازن المركبة، وتشكل خطرًا على سلامة الأرواح والممتلكات .
ورصدت " المرور " بعض الأسباب التي تؤكد خطورتها وهي :
1- عدم توفر وسائل السلامة المرورية .
2- تؤثر في توازن واستقرار المركبة .
3- لاتحتوي على بيانات توضح أقصى حمولة لها .
4- ليست من تصميم الشركات الصانعة للسيارات .
5- قربها من عادم المركبة مما يجعلها عرضة للحريق .
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