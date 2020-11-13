شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. .. "المرور " تحذر من السلال الخلفية بالمركبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت الإدارة العامة للمرور اليوم الجمعة من تركيب السلال الخلفية الملحقة بالمركبات .

وأكدت "المرور " في فيديو توعوي أن السلال الخلفية تؤثر على توازن المركبة، وتشكل خطرًا على سلامة الأرواح والممتلكات .

ورصدت " المرور " بعض الأسباب التي تؤكد خطورتها وهي :

1- عدم توفر وسائل السلامة المرورية .

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2- تؤثر في توازن واستقرار المركبة .

3- لاتحتوي على بيانات توضح أقصى حمولة لها .

4- ليست من تصميم الشركات الصانعة للسيارات .

5- قربها من عادم المركبة مما يجعلها عرضة للحريق .