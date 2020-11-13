إتاحة الاستعلام عن الرقم الحدودي عبر "أبشر"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت المديرية العامة للجوازات، عن إتاحة خدمة الاستعلام عن رقم الحدود لمواطني دول أعلنت المديرية العامة للجوازات، عن إتاحة خدمة الاستعلام عن رقم الحدود لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة، عبر منصة أبشر الإلكترونية. يُشار إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عن طريق الرابط التالي اضغط هنــــــــــــــا.

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