شكرا لمتابعة خبر عن تنظيم الكهرباء تُتيح إيصال الخدمة الكهربائية للمناسبات بشرط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أنه يمكن إيصال الخدمة الكهربائية بشكل مؤقت في المناسبات.

وأوضحت تنظيم الكهرباء أنه يمكن توصيل الخدمة الكهربائية بعداد أو بدون عداد ، لفترة محددة من أجل المناسبات أو المهرجانات الموسمية وما شابه ذلك ، بشرط توفر المواد اللازمة لدى مقدم الخدمة.

وأضافت الهيئة أن تقديم الخدمة يكون بمقابل إيصال وفقا لقيمة محددة.