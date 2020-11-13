شكرا لمتابعة خبر عن تنظيم الكهرباء تُتيح إيصال الخدمة الكهربائية للمناسبات بشرط والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قالت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أنه يمكن إيصال الخدمة الكهربائية بشكل مؤقت في المناسبات.
وأوضحت تنظيم الكهرباء أنه يمكن توصيل الخدمة الكهربائية بعداد أو بدون عداد ، لفترة محددة من أجل المناسبات أو المهرجانات الموسمية وما شابه ذلك ، بشرط توفر المواد اللازمة لدى مقدم الخدمة.
وأضافت الهيئة أن تقديم الخدمة يكون بمقابل إيصال وفقا لقيمة محددة.
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