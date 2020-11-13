«مذبحة موزمبيق».. خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس «نيوسي»

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، للرئيس فيليب جاسينتو نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق، في ضحايا المذبحة التي قام بها مُسلحون في ملعب كرة قدم شمال البلاد.

وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ قيام مسلحين بمذبحة في ملعب كرة قدم شمال موزمبيق وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ نُدين بكل شدة هذا العمل الإجرامي المُشين، لنُعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية موزمبيق الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، ومؤكدين أهمية الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه».

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للرئيس فيليب جاسينتو نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق في ضحايا المذبحة التي قام بها مُسلحون في ملعب كرة قدم شمال البلاد.

وقال ولي العهد: «بلغني نبأ قيام مسلحين بمذبحة في ملعب كرة قدم شمال موزمبيق، وما نتج عنه من وفيات، وإنني إذ أعبر لكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لكم ولشعبكم الصديق».