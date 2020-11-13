وزير الخارجية يبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية مع نظيره النيجيري

عبر اتصال هاتفي
أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، بوزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية جيفري أونياما.
وتناول الوزيران، خلال الاتصال، مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتنميتها، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.
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