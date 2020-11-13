المربعاينة والشبط والعقارب.. «الصخري» يحدد بداية المواسم

أوضح المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، مواعيد بدء المربعانية وشدة البرد وانتهاء فصل الشتاء.

وقال الصخري، عبر حسابه على تويتر، إن بداية المربعانية (الشتاء) ستكون في ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٢هـ الموافق ٧ ديسمبر ٢٠٢٠م. أما بداية موسم الشبط فستكون في ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ الموافق ١٥ يناير ٢٠٢١م.

وأضاف الصخري أن بداية موسم العقارب سيكون في ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ الموافق ١٠ فبراير ٢٠٢١م.

Advertisements

وأشار الصخري إلى أن موعد انتهاء موجات البرد واعتدال الأجواء (تقريبًا) سيكون خلال شهر شعبان ١٤٤٢هـ، وهو ما يوافق منتصف شهر مارس ٢٠٢١م.

اقرأ أيضًا:

«الحيـزان» يتوقع خريطة الأمطار المرتقبة على مناطق عدة

طقس الجمعة.. انخفاض طارئ بدرجات الحرارة.. وأمطار رعدية على 4 مناطق