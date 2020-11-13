توقع موعد انتهاء موجات البرد
أوضح المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، مواعيد بدء المربعانية وشدة البرد وانتهاء فصل الشتاء.
وقال الصخري، عبر حسابه على تويتر، إن بداية المربعانية (الشتاء) ستكون في ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٢هـ الموافق ٧ ديسمبر ٢٠٢٠م. أما بداية موسم الشبط فستكون في ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ الموافق ١٥ يناير ٢٠٢١م.
وأضاف الصخري أن بداية موسم العقارب سيكون في ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ الموافق ١٠ فبراير ٢٠٢١م.
وأشار الصخري إلى أن موعد انتهاء موجات البرد واعتدال الأجواء (تقريبًا) سيكون خلال شهر شعبان ١٤٤٢هـ، وهو ما يوافق منتصف شهر مارس ٢٠٢١م.
اقرأ أيضًا:
«الحيـزان» يتوقع خريطة الأمطار المرتقبة على مناطق عدة
طقس الجمعة.. انخفاض طارئ بدرجات الحرارة.. وأمطار رعدية على 4 مناطق
كانت هذه تفاصيل خبر المربعاينة والشبط والعقارب.. «الصخري» يحدد بداية المواسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.