وزارة الشؤون الإسلامية: توجيه خطبة الجمعة للتحذير من «إرهاب الإخوان»

أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية، أن خطباء المساجد وحدوا خطبتهم اليوم الجمعة للحديث عن بيان هيئة كبار العلماء حول التحذير من جماعة الإخوان الإرهابية.

وذكرت الوزارة، عبر تويتر، أنه إنفاذًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وحّد الخطباء بالمملكة خطبهم اليوم للحديث عن بيان هيئة كبار العلماء حول التحذير من جماعة الإخوان الإرهابية، تحقيقًا لرسالة الوزارة في خدمة المجتمع وغرس قيم المواطنة الصالحة، وتعزيز الولاء والانتماء للوطن وولاة الأمر.

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وكانت هيئة كبار العلماء، أكدت منذ أيام، أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب.

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