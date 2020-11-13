نقدر الإجراءات التي اتخذتها السلطات الهولندية
أدانت باكستان بشدة حادث إطلاق النار الذي استهدف سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الهولندية لاهاي.
وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم الجمعة، أن الهجوم المخزي قد انتهك بشكل صارخ جميع القوانين والأعراف الدولية، مضيفًا أن باكستان تقدر الإجراءات السريعة التي اتخذتها السلطات الهولندية وتأمل أن يتم تقديم الجناة إلى العدالة قريبًا.
وأكد البيان تضامن باكستان مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها بجانب المملكة في مواجهة أي تهديد لسلامتها وأمنها.
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كانت هذه تفاصيل خبر إدانة باكستانية لاستهداف سفارة السعودية بلاهاي: نطالب بسرعة محاسبة الجناة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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