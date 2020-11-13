«الملكية الفكرية» تغرم مؤسسة 65 ألف ريال بسبب تصاميم إبداعية

أوضحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أنه تم فرض غرامة وتعويض على مؤسسة بقيمة 65 ألف ريال، بسبب اعتدائها على تصاميم إبداعية لشركة أخرى.

وذكرت الهيئة، عبر حسابها على تويتر، أن مؤسسة قامت بالاعتداء على تصاميم إبداعية لشركة إعلامية أخرى دون الحصول على إذن باستخدامها، وكانت النتيجة تعويضًا ماليًّا قدره 22 ألف ريال، وغرامة مالية قدرها 43 ألف ريال، إضافة إلى مصادرة وإتلاف المضبوطات.

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وأكدت الملكية الفكرية أن الحصول على إذن كتابي لاستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق، يجنب العقوبة، ويحترم حقوق الملكية الفكرية.

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