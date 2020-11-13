تورط 6 مقيمين في استدراج وسرقة عاملين بتطبيقات النقل والتوصيل بالرياض

شرطة المنطقة ألقت القبض عليهم..

ألقت شرطة الرياض القبض على 6 مقيمين تورطوا باستدراج العاملين في تطبيقات النقل والتوصيل والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ ماليةٍ ومقتنيات. صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (خمسة مقيمين من الجنسية التشادية ومقيم من جنسية بوركينافاسو)، في العقد الثاني من العمر، وذلك إثر تورطهم باستدراج العاملين بتطبيقات النقل والتوصيل الإلكترونية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ ماليةٍ ومقتنيات، تحت تهديد الأسلحة البيضاء، وقد جرى إيقافهم واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة. اقرأ أيضا: 4 مواطنين يتلفون أجهزة رصد آلي بالجوف.. والشرطة تلقي القبض عليهم

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