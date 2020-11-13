حديث ولي العهد.. رئيس هيئة الطيران المدني يعدِّد مكاسب الاقتصاد السعودي

ثمن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبد الهادي بن أحمد المنصوري، ما جاء في حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع).

وبيَّن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن حديث سمو ولي العهد تناول القفزات التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة، وتضمنت إنجازات مشرِّفة، ومبادرات حققت فيها المملكة مركزًا متقدمًا بين أقوى الكيانات الاقتصادية في العالم، في ظل رؤية 2030.

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وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن حديث سموه يعكس النظرة الثاقبة نحو التنمية المستدامة وتنويع الإيرادات ومصادر الدخل لتحقيق اقتصاد حيوي وثابت في مواجهة كل التحديات.

ونوه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بجهود سموه الرامية إلى دعم استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، ودعم قطاعات جديدة مثل السياحة والرياضة والصناعة والزراعة والنقل والفضاء والتعدين وغيرها، بالإضافة إلى العمل مع القطاع الخاص.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن حديث سمو ولي العهد لخص أبرز محطات التطوير والنماء في مسيرة الإنجاز في بلادنا المباركة، خلال بعض سنوات لم تكن لتتحقق في غير بلادنا في عقود من الزمن.