حديث ولي العهد.. وزير البيئة يتعهَّد بمبادرات لا تتوقف وزيادة المحميات الطبيعية

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، الحرص على تنفيذ ما ورد في حديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حول المبادرات الخاصة بالبيئة.

وقال الفضلي، عبر حسابه على تويتر، «نؤكد حرصنا على إنفاذ ما ورد في تصريح سمو ولي العهد، بشأن توجهات الدولة فيما يتعلق بالمبادرات الخاصة بالبيئة واستدامتها بهدف رفع نسبة المحميات الطبيعية والغطاء النباتي وإنشاء قوة خاصة للأمن البيئي؛ إضافة إلى المبادرة التي ستقدم لحماية البيئة في العالم في إطار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أكد أمس الخميس، أن المملكة عانت من التصحر وشح الأمطار، ولذا فقد عملت على مواجهة مثل هذه الظواهر منذ عام 2016.

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قال ولي العهد: منذ عام 2016، عملنا على رفع نسبة المحميات الطبيعية من 4% إلى ما يزيد على 14% من إجمالي أراضي المملكة. مضيفًا أنه سيتم تقديم مبادرات ضخمة لحماية البيئة في العالم في إطار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

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