القيادة تعزي رئيس موزنبيق في ضحايا المذبحة التي قام بها مسلحون في ملعب كرة قدم

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس فيليب جاسينتو نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق، في ضحايا المذبحة التي قام بها مُسلحون في ملعب كرة قدم بشمال البلاد.

وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ قيام مسلحين بمذبحة في ملعب كرة قدم شمال موزمبيق، وما نتج عنها من وفيات، وإننا إذ نُدين بكل شدة هذا العمل الإجرامي المُشين، لنُعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية موزمبيق الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، مؤكدين أهمية الجهود الدولية، لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس فيليب جاسينتو نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق، في ضحايا المذبحة التي قام بها مُسلحون في ملعب كرة قدم بشمال البلاد.

وقال ولي العهد: «بلغني نبأ قيام مسلحين بمذبحة في ملعب كرة قدم شمال موزمبيق، وما نتج عنها من وفيات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق».