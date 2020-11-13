السعودية اليوم / السنغال تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا



دكار 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واس

سجلت السنغال 11 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات بلغ 15 ألفًا و755 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 326 حالة وفاة.

// انتهى //

15:42ت م

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دكار 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسسجلت السنغال 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات بلغ 15 ألفًا و755 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 326 حالة وفاة.// انتهى //15:42ت م0064

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