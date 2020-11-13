السعودية اليوم / ليبيا تسجل 824 إصابة جديدة بـ«كورونا» و10 حالات وفاة



طرابلس 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر020 2 واس

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 824 إصابة جديدة بفيروس

وقال المركز في بيان : إن إجمالي الإصابات بالوباء في ليبيا بلغت 72 ألفا و628 حالة، منها 28 ألفا و374 نشطة، فيما تعافى 43 ألفا و259 مصابا، في حين توفى 995 آخرين.

// انتهى //

15:12ت م

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طرابلس 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر020 2 واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 824 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الخميس. وتماثل للشفاء 556 مصابا، في حين توفى 10 آخرين، حسب بيان المركز اليوم الجمعة .وقال المركز في بيان : إن إجمالي الإصابات بالوباء في ليبيا بلغت 72 ألفا و628 حالة، منها 28 ألفا و374 نشطة، فيما تعافى 43 ألفا و259 مصابا، في حين توفى 995 آخرين.// انتهى //15:12ت م0058

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