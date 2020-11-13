السعودية اليوم / كشافة المملكة تختتم مشاركتها في الملتقى التخصصي حول التحول التقني للتدريب



الرياض 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واس

اختتمت جمعية الكشافة العربية

وتضمن الملتقى الذي عقد بهدف تنمية مهارات مساعدي قادة التدريب وقادة التدريب التقنية لتنفيذ الجلسات التدريبية عن بعد بكفاءة ، ثلاثة محاور شملت التعريف بالتدريب التقني ، والتعريف بمنصاته ، والتطبيق العملي للتدريب التقني .

// انتهى //

15:08ت م

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الرياض 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واساختتمت جمعية الكشافة العربية السعودية أمس مُشاركتها في الملتقى الافتراضي التخصصي حول التحول التقني للتدريب في الواقع المتغير الجديد ، الذي نظمته المنظمة الكشفية العربية – الإقليم الكشفي العربي – على مدى يومين ، بمشاركة 45 قائداً وقائدة من 16 جمعية كشفية من الدول الأعضاء بالمنظمة.وتضمن الملتقى الذي عقد بهدف تنمية مهارات مساعدي قادة التدريب وقادة التدريب التقنية لتنفيذ الجلسات التدريبية عن بعد بكفاءة ، ثلاثة محاور شملت التعريف بالتدريب التقني ، والتعريف بمنصاته ، والتطبيق العملي للتدريب التقني .// انتهى //15:08ت م0057

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