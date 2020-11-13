السعودية اليوم / التدريب التقني والمهني بتبوك تقيم ندوة افتراضية عن تأثير الأزمات



تبوك 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واس

أقامت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك ندوة افتراضية بعنوان "تأثير الأزمات على الفرد والمجتمع وسبل معالجتها"، بمشاركة عدد من المختصين والأكاديميين من الجامعات المحلية.

وناقش المختصين التجارب والخبرات والنماذج حول الأزمات وتأثير شبكات التواصل الاجتماعي والمتغيرات المهنية والوظيفية والنفسية والانفعالية في ظل جائحة

وتناولت الندوة عدد من أوراق العمل منها " تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على الأمن الفكري في ظل الأزمات "، و "التطويع المرن للسلوك الوظيفي للتعايش مع الأزمات "، و " الآثار النفسية والاجتماعية لجائحة كورونا " ، و " تأثير أزمة كورونا على الفرص الوظيفية " .

// انتهى //

15:02ت م

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تبوك 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسأقامت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك ندوة افتراضية بعنوان "تأثير الأزمات على الفرد والمجتمع وسبل معالجتها"، بمشاركة عدد من المختصين والأكاديميين من الجامعات المحلية.وناقش المختصين التجارب والخبرات والنماذج حول الأزمات وتأثير شبكات التواصل الاجتماعي والمتغيرات المهنية والوظيفية والنفسية والانفعالية في ظل جائحة كورونا وتناولت الندوة عدد من أوراق العمل منها " تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على الأمن الفكري في ظل الأزمات "، و "التطويع المرن للسلوك الوظيفي للتعايش مع الأزمات "، و " الآثار النفسية والاجتماعية لجائحة كورونا " ، و " تأثير أزمة كورونا على الفرص الوظيفية " .// انتهى //15:02ت م0055

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