السعودية اليوم/ سمو أمير الشرقية: خطاب خادم الحرمين الشريفين أكد حرص المملكة على مد جسور التعاون مع الجميع



الدمام 27 ربيع الأول 1442هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بما تضمنه خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

وقال سموه، إن كلمات خادم الحرمين الشريفين جامعة، رسمت الخطوط العريضة لمستقبل بلادنا، واستلهمت من الإرث العريق لبلادنا حروفها، حينما أكدت أهمية الشورى في حياة الأمم ،وأكدت أنه منهج إنساني إسلامي، وبينت اعتزاز بلادنا بهذا النهج القويم الذي تسير عليه منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس -طيب الله ثراه-".

وأضاف سموه : "الخطاب السنوي نابعٌ من إيمان القيادة الرشيدة -أعزها الله- أن المواطن جزء من تنمية بلادنا، وهو ركيزة أساسية في بناءها، وقيامه بالدور المناط به، وهذا الخطاب هو رسالة من قائد نهضتنا إلى كل فرد في المملكة، بأن يستشعر الدور الذي عليه، وأن يكون مساهماً فاعلاً في أداء عمله، أياً كان موقعه".

وتابع سموه "لقد تضمن الخطاب الضافي لخادم الحرمين الشريفين جملةً من موضوعات السياسة الخارجية، أكد فيها حرص المملكة على إرساء السلام، ونشر العدالة، وجمع الكلمة، ووحدة الصف، وأكدت كلماته أن المملكة دوماً وأبداً مع حريصة على مد جسور التعاون مع الجميع لصالح الإنسانية، دون إخلال بالثوابت التي قامت عليها، وكذلك عملها من خلال رئاستها لقمة العشرين على توحيد الجهود العالمية في مواجهة جائحة

وأردف قائلا "وفي الشأن الداخلي لمسنا في كلماته -أيده الله- حرص على بث الطمأنينة، وتقدير الجهود، واستذكار المبادرات التي قدمتها الدولة، إيماناً منها بإعلاء قيمة الإنسان وتنميته، وحماية الأرواح والأنفس، وصون العقول والفكر، وكلها جهود تستمد من كلماته الضافية، وتوجيهاته السديدة، مسيرتها نحو الأهداف المرسومة، في رؤية المملكة وبرامجها التنفيذية، التي بدأت تؤتي ثمارها، ونلمس آثارها".

وقال سمو أمير الشرقية : "من هذه الكلمات النيرة، فإننا نزداد تفاؤلاً بمستقبلٍ أكثر إشراقاً، يجد فيه كل مواطن على أرض بلادنا آمالها وطموحاته، وتتجسد أمامه أحلام الأمس القريب، واقعاً ملموساً يشهده، ونذخره للأجيال القادمة، وكلنا بعون الله صفاً واحداً خلف قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لبناء المستقبل المشرق لبلادنا".

واختتم سموه، بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، أن يديمهما الله لبلادنا عزاً وذخراً وسنداً وأن يحمي بلادنا من كل مكروه، ويديم عليها أمنها ورخاءها واستقرارها.

// انتهى //

14:23ت م

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الدمام 27 ربيع الأول 1442هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بما تضمنه خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.وقال سموه، إن كلمات خادم الحرمين الشريفين جامعة، رسمت الخطوط العريضة لمستقبل بلادنا، واستلهمت من الإرث العريق لبلادنا حروفها، حينما أكدت أهمية الشورى في حياة الأمم ،وأكدت أنه منهج إنساني إسلامي، وبينت اعتزاز بلادنا بهذا النهج القويم الذي تسير عليه منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس -طيب الله ثراه-".وأضاف سموه : "الخطاب السنوي نابعٌ من إيمان القيادة الرشيدة -أعزها الله- أن المواطن جزء من تنمية بلادنا، وهو ركيزة أساسية في بناءها، وقيامه بالدور المناط به، وهذا الخطاب هو رسالة من قائد نهضتنا إلى كل فرد في المملكة، بأن يستشعر الدور الذي عليه، وأن يكون مساهماً فاعلاً في أداء عمله، أياً كان موقعه".وتابع سموه "لقد تضمن الخطاب الضافي لخادم الحرمين الشريفين جملةً من موضوعات السياسة الخارجية، أكد فيها حرص المملكة على إرساء السلام، ونشر العدالة، وجمع الكلمة، ووحدة الصف، وأكدت كلماته أن المملكة دوماً وأبداً مع حريصة على مد جسور التعاون مع الجميع لصالح الإنسانية، دون إخلال بالثوابت التي قامت عليها، وكذلك عملها من خلال رئاستها لقمة العشرين على توحيد الجهود العالمية في مواجهة جائحة كورونا المستجد، ونقل العمل العالمي المشترك نحو استغلال فرص القرن، والتنمية الشاملة، وغيرها من الجهود عبر مجموعات التواصل المنبثقة من القمة".وأردف قائلا "وفي الشأن الداخلي لمسنا في كلماته -أيده الله- حرص على بث الطمأنينة، وتقدير الجهود، واستذكار المبادرات التي قدمتها الدولة، إيماناً منها بإعلاء قيمة الإنسان وتنميته، وحماية الأرواح والأنفس، وصون العقول والفكر، وكلها جهود تستمد من كلماته الضافية، وتوجيهاته السديدة، مسيرتها نحو الأهداف المرسومة، في رؤية المملكة وبرامجها التنفيذية، التي بدأت تؤتي ثمارها، ونلمس آثارها".وقال سمو أمير الشرقية : "من هذه الكلمات النيرة، فإننا نزداد تفاؤلاً بمستقبلٍ أكثر إشراقاً، يجد فيه كل مواطن على أرض بلادنا آمالها وطموحاته، وتتجسد أمامه أحلام الأمس القريب، واقعاً ملموساً يشهده، ونذخره للأجيال القادمة، وكلنا بعون الله صفاً واحداً خلف قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لبناء المستقبل المشرق لبلادنا".واختتم سموه، بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، أن يديمهما الله لبلادنا عزاً وذخراً وسنداً وأن يحمي بلادنا من كل مكروه، ويديم عليها أمنها ورخاءها واستقرارها.// انتهى //14:23ت م0051

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