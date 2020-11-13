السعودية اليوم / سمو ولي العهد يُعزي رئيس موزمبيق في ضحايا المذبحة التي قام بها مُسلحون في ملعب كرة قدم شمال البلاد



الرياض 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد:" بلغني نبأ قيام مسلحين بمذبحة في ملعب كرة قدم شمال موزمبيق، وما نتج عنه من وفيات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق".

// انتهى //

14:20ت م

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الرياض 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس فيليب جاسينتو نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق، في ضحايا المذبحة التي قام بها مُسلحون في ملعب كرة قدم شمال البلاد.وقال سمو ولي العهد:" بلغني نبأ قيام مسلحين بمذبحة في ملعب كرة قدم شمال موزمبيق، وما نتج عنه من وفيات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق".// انتهى //14:20ت م0050

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