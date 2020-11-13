السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يُعزي رئيس موزمبيق في ضحايا المذبحة التي قام بها مُسلحون في ملعب كرة قدم شمال البلاد



الرياض 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس فيليب جاسينتو نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق، في ضحايا المذبحة التي قام بها مُسلحون في ملعب كرة قدم شمال البلاد.

وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ قيام مسلحين بمذبحة في ملعب كرة قدم شمال موزمبيق، وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ نُدين بكل شدة هذا العمل الإجرامي المُشين، لنُعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية موزمبيق الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، ومؤكدين أهمية الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه".

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14:19ت م

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