شكرا لقرائتكم خبر عن المعلمي يبحث العلاقات ذات الاهتمام المشترك مع وزير خارجية غينيا والان نبدء بالتفاصيل

التقى معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء اليوم افتراضياً، وزير خارجية جمهورية غينيا مامادي توري، حيث تستعد غينيا لتولي رئاسة مجموعة الـ77 والصين العام المقبل. وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، كما تم مناقشة أولويات جمهورية غينيا خلال رئاستها لأكبر مجموعة اقتصادية وهي مجموعة ٧٧ والصين، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كانت هذه تفاصيل خبر المعلمي يبحث العلاقات ذات الاهتمام المشترك مع وزير خارجية غينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.