شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره النيجيري آخر المستجدات الإقليمية والدولية والان نبدء بالتفاصيل

أجرى سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية نيجيريا ، حيث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتنميتها، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

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