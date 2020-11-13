- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تطبيق طمني يوفر 6 خدمات مهمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تطبيق طمني يوفر 6 خدمات مهمة
يهدف إلى تعزيز الصحة والسلوك الغذائي
متابعات الخليج 365 - الجوهرة سعد - الرياض
أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بأن تطبيق طمني يوفر معلومات دقيقة للمستهلكين عن المنتجات التي تشرف عليها الهيئة، عبر أكثر من ألف صيدلية في كافة مناطق المملكة.
وأضافت الهيئة، بأن عند البحث باسم المنتج أو مسح الباركود الخاص به سيقدم التطبيق جميع المعلومات التي يمكن عرضها والتي تهم المستهلك بشكل كبير.
ويُتيح تطبيق طمني لمستخدميه العديد من الخدمات منها؛
1- البحث عن الأدوية المسجلة وتفاصيلها وأسعارها المعتمدة.
2- البحث عن البدائل الدوائية بأقل سعر والبحث عن المنتجات الغذائية باستخدام الباركود بالمنتج.
3- معرفة مسببات الحساسية للمنتج.
4- البحث عن الأجهزة الطبية المسجلة وتفاصيلها التجارية.
5- تقديم البلاغات والاستفسارات حول المنتجات.
6- مدة صلاحية المنتج وظروف التخزين.
وأبانت الهيئة بأن تطبيق طمني يهدف إلى تعزيز الصحة والسلوك الغذائي، ومعرفة تفاصيل المنتجات الغذائية والدوائية والأجهزة الطبية، وإرسال إشعارات التحذيرات والتنبيهات الرسمية الصادرة من الهيئة ومشاركتها.
كانت هذه تفاصيل خبر تطبيق طمني يوفر 6 خدمات مهمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.