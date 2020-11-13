2020-11-13

أول تغريدة من الشيخ عائض القرني بعد تماثله للشفاء

متابعات الخليج 365 - الرياض

في أول تغريدة له بعد تماثله للشفاء تقدم الداعية الشيخ عائض القرني بالشكر لقيادة المملكة والشعب السعودي وكل من سأل عنه خلال الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرًا.

وقال القرني في تويتر : أحمد الله سُبحانه على ما منّ به من عافية وشفاء، ثم أشكر قائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على ما يلقاه متابعات الخليج 365 والمقيم في هذا الوطن من رعاية واهتمام.

وتابع الشيخ القرني : أشكر كل من أكرمني بالسؤال والدعاء، حفظكم الله وجميع أحبابكم من كل مكروه.

حالة عائض القرني الصحية

وانهالت التعليقات التي تحمل الدعوات بالشفاء والعافية التامة للشيخ عائض القرني الذي أصيب قبل أيام بوعكة صحية دخل على أثرها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية.

وقال الإعلامي مالك الروقي: “حمدًا لله على سلامتك يا دكتور، وقدامك العافية يا رب” فيما قال الدكتور عبدالعزيز الشايع: “طهور لا بأس إن شاء الله والحمد لله على سلامتك فضيلة الشيخ د. عايض ومتعك الله بالصحة والعافية على طاعته” فيما قال ناصر الحميدي : “خطاك السوء شيخنا الكريم .. وسلامة دائمة بفضل الله ومنتّه”.

شعراء يدعمون القرني

من جانبه قال الشاعر نايف معلا : الحمد لله على السلامة يا شيخ عائض، وأقول:

الحمد اللي سلّم الشيخ عايض

ويجعل ما صابه من الذنب تكفير

شيخٍ يذكّر بالسنن والفرايض

وإما نهى عن شر شجّع على خير

أما الشاعر صالح القرني فقال: “الحمد لله على سلامة شيخنا الغالي الشيخ عائض القرني وتجاوزه مرحلة الخطورة جمع الله له الأجر والعافية ونشكر قيادتنا الحكيمة على الاهتمام بصحة شيخنا ونشكر محبي الشيخ وكل من سأل عنه”.

