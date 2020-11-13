فيديو.. أغرب سمكة في بحر الكاريبي تتجول على قدمين !  

2020-11-13

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

التقطت كاميرا غواص مخلوقًا نادرًا في جزيرة رواتان بهندوراس، وهو عبارة عن سمكة تتجول في قاع البحر مستخدمة زعانفها في وضع الأرجل، وقد وُصفت بـ أغرب سمكة في منطقة البحر الكاريبي.

وتم تصوير المخلوق النادر من قِبل ميكي تشارترس الذي أمضى سنوات يستكشف ويؤرخ الحياة البحرية في جميع أنحاء المنطقة، وقال إن السمكة الوحش قد تكون أغرب ما رآه في حياته.

وتابع أنها كانت تمشي ببطء بحثًا عن فريسة مثل سرطان البحر أو الأسماك الصغيرة، مضيفًا: كانت تشبه مزيجًا من الإسفنج البني ووحيد القرن.

وفي اللقطات التي تم تصويرها، يمكن رؤية سمكة الخفاش بقرن على رأسها وهي تمشي على قدميها في قاع البحر، وعلى عكس معظم أنواع الأسماك، لا تحتوي سمكة الخفاش على مثانة سباحة وهو العضو المليء بالغاز الذي يسمح للعديد من الأسماك بالطفو.

وموطن سمكة الخفاش قصيرة الأنف أو Ogcocephalus nasutus في منطقة البحر الكاريبي وهي واحدة من حفنة من الأسماك التي تستطيع المشي على قدمين.



