، القيادة تعزي رئيس موزنبيق في ضحايا مذبحة ملعب كرة قدم ،

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس فيليب جاسينتو نيوسي،
رئيس جمهورية موزنبيق، في ضحايا المذبحة التي قام بها مسلحون في ملعب كرة قدم شمال البلاد.
وقال الملك: علمنا بنبأ قيام مسلحين بمذبحة في ملعب كرة قدم شمال موزنبيق، وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ نُدين بكل شدة هذا العمل
الإجرامي المُشين، لنُعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية موزنبيق الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، ومؤكدين أهمية الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية
عزاء ومواساة، لـ" نيوسي"، في ضحايا المذبحة التي قام بها مسلحون في ملعب كرة قدم شمال البلاد.
وقال سمو ولي العهد: بلغني نبأ قيام مسلحين بمذبحة في ملعب كرة قدم شمال موزنبيق، وما نتج عنه من وفيات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم
عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
القيادة تعزي رئيس موزنبيق في ضحايا مذبحة ملعب كرة قدمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-13
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس فيليب جاسينتو نيوسي،
رئيس جمهورية موزنبيق، في ضحايا المذبحة التي قام بها مسلحون في ملعب كرة قدم شمال البلاد.
وقال الملك: علمنا بنبأ قيام مسلحين بمذبحة في ملعب كرة قدم شمال موزنبيق، وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ نُدين بكل شدة هذا العمل
الإجرامي المُشين، لنُعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية موزنبيق الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، ومؤكدين أهمية الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية
عزاء ومواساة، لـ" نيوسي"، في ضحايا المذبحة التي قام بها مسلحون في ملعب كرة قدم شمال البلاد.
وقال سمو ولي العهد: بلغني نبأ قيام مسلحين بمذبحة في ملعب كرة قدم شمال موزنبيق، وما نتج عنه من وفيات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم
عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق.
13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
02:54 PM
أعربت عن صادق المواساة.. وأكدت أهمية مواجهة الإرهاب
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس فيليب جاسينتو نيوسي،
رئيس جمهورية موزنبيق، في ضحايا المذبحة التي قام بها مسلحون في ملعب كرة قدم شمال البلاد.
وقال الملك: علمنا بنبأ قيام مسلحين بمذبحة في ملعب كرة قدم شمال موزنبيق، وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ نُدين بكل شدة هذا العمل
الإجرامي المُشين، لنُعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية موزنبيق الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، ومؤكدين أهمية الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية
عزاء ومواساة، لـ" نيوسي"، في ضحايا المذبحة التي قام بها مسلحون في ملعب كرة قدم شمال البلاد.
وقال سمو ولي العهد: بلغني نبأ قيام مسلحين بمذبحة في ملعب كرة قدم شمال موزنبيق، وما نتج عنه من وفيات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم
عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق.
، القيادة تعزي رئيس موزنبيق في ضحايا مذبحة ملعب كرة قدم ،
المصدر : الخليج 365
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