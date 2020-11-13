- 1/3
- 2/3
- 3/3
أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية، جيفري أونياما.
وتناول الوزيران خلال الاتصال مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتنميتها، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره النيجيريوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-13
أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية، جيفري أونياما.
وتناول الوزيران خلال الاتصال مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتنميتها، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.
13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
02:23 PM
استعرضا مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين
أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية، جيفري أونياما.
وتناول الوزيران خلال الاتصال مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتنميتها، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.
، وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره النيجيري ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره النيجيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.