شكرا لمتابعة خبر عن أول تغريدة للشيخ "عائض القرني" منذ إعلان إصابته بكورونا ودخوله العناية المركزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن الشيخ الدكتور عائض القرني اليوم الجمعة تعافيه من فيروس كورونا المستجد بعد تأكد نتائج الفحص .

وطمأن فضيلة الشيخ محبيه في المملكة وخارجها عبر تغريدة له على " تويتر " قائلاً : أحمد الله سُبحانه على ما منّ به من عافية وشفاء، ثم أشكر قائدنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على ما يلقاه المواطن والمقيم في هذا الوطن من رعاية واهتمام .

وتابع : وأشكر كل من أكرمني بالسؤال والدعاء، حفظكم الله وجميع أحبابكم من كل مكروه،

وكان الشيخ عائض القرني قد خضع للعلاج بالعناية المركزة قبل أيام بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض .

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