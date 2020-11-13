شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يوضح حكم إكراه البنت على زوج لا ترغب فيه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ عبد السلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى حكم إكراه الإبنة على زواج من لا ترغب فيه .

وأكد الشبخ " السليمان " في لقاء معه أنه إذا أتى الخاطب لوالد الفتاة فيجب عليه أن يتحرى عنه ويسأل عن أخلاقه وإلتزامه بالصلاة وأمور الدين ثم يستأذن ابنته ولا يجوز أن يجبر ابنته على الزواج .

واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : "لا تُنكح البكر حتى تُستأذن ، ولا تُنكح الثيب حتى تُستأمر " وسُأل النبي " صلى الله عليه وسلام " عن طريقة إستئذان البكر ، فقال عليه الصلاة والسلام إذا سكتت ، فيؤكد العلماء أن صمتها دليل الرضا لحيائها .

وأضاف ، أنه إذا لم تطع الفتاة والدها في الزواج من شخص فإن هذا لا يُعد معصية لأن الإسلام كفل لها حق الإختيار .