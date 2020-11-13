شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الزعاق" يكشف موعد مربعانية الشتاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الجمعة قرب إنتهاء موسم الوسم ودخول مربعانية الشتاء .
وقال " الزعاق " في فيديو له على " تويتر " أنه بقي على نهاية الوسم الحسابي عشرين يوماً ، والواقعي أربعين يوماً .
وأوضح أن عشرين يوماً من المربعانية داخلة في حيز الوسم أي بقي على مربعانية الشتاء عشرين يوم تقريباً .
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