شكرا لمتابعة خبر عن سر تسمية مسجد الراية بالمدينة المنورة بهذا الإسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):أوضحت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم الجمعة، أبرز المعلومات عن "مسجد الراية" في منطقة المدينة المنورة، ومنها سبب تسميته بهذا الاسم.
وقالت الدارة أن المسجد يبعد نحو 1300 متر شمال المسجد النبوي الشريف، ويرجع أصل تسميته نسبة إلى جبل اسمه جبل ذباب، ويعرف بـ"جبل الراية"، حيث ذكرت بعض الروايات التاريخية أن الرسول صلى الله عليه وسلم عقد عنده الراية لبعض الصحابة.
وأشارت الدارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ، صلى على هذا الجبل، ووضع قبته عليه في الأيام الأولى من حفر الخندق، مضيفة أن المسجد محصور الآن بين المساجد الجديدة، ويصعد إليه صعوداً، وتم بناؤه من الحجر.
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