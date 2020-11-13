الصخري يحدد موعد انتهاء موجات البرد واعتدال الأجواء

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع المهتم بالأحوال الجوية، أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، انتهاء موجات البرد واعتدال الأجواء بعد منتصف مارس. توقع المهتم بالأحوال الجوية، أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، انتهاء موجات البرد واعتدال الأجواء بعد منتصف مارس. وقال الصخري: "‏بداية ‎المربعانية (الشتاء) ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٢ ٧ ديسمبر، وبداية ‎الشبط ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٢ ١٥ يناير ٢٠٢١، وبداية ‎العقارب ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٤٢ ١٠ فبراير ٢٠٢١". وأضاف الصخري انتهاء موجات البرد واعتدال الأجواء "تقريبي" سيكون خلال شهر شعبان ١٤٤٢، بعد منتصف شهر مارس ٢٠٢١.

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