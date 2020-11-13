شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الجبير": تعاون بين المملكة وشركات الأدوية العالمية لإنتاج لقاح "كورونا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن المملكة تتعاون مع شركات الأدوية العالمية لإيجاد لقاح ضد كورونا ومساعدة شعوب العالم لمكافحة هذا الوباء .

كما أكد خلال كلمته في منتدى " باريس للسلام " على جهود المملكة في مكافحة الوباء محلياً ومساهمتها عالمياً من خلال تقديم منحة الـ 500 مليون دولار مساعدات لدعم الجهود الدولية وجهود الصحة العالمية للقضاء على أزمة الفيروس وإيجاد حلول لها .

وأشار "الجبير " أيضاً إلى دور المملكة في إستضافة القمة الإفتراضية لقادة الدول العشرين لمناقشة كافة القضايا الدولية والإقليمية وعلى رأسها الوباء .