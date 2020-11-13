شكرا لمتابعة خبر عن المسند: استقرار جوي يسود المملكة خلال الأيام المقبلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع استاذ المناخ بقسم الجغرافيا قي جامعة القصيم الدكتور عبد المسند أن تسود حالة من الاستقرار الجوي في المملكة خلال الأيام المقبلة.

وقال المسند: "‏اليوم الأخير للحالة المطرية الثانية في هذا الموسم، تسود حالة من الاستقرار الجوي العام وتستمر لبضعة أيام، وفيها قد تنشط الرياح السطحية يوم الأحد".

وأضاف المسند أنه لا تلوح في الأفق خلال الخمسة أيام القادمة أي حالة مطرية (معتبرة).