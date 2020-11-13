بالفيديو.. تفاصيل اللحظات الأخيرة للموظف الناجي من انهيار مبنى المواقف في الخبر

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الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):كشف الموظف الناجي من انهيار مبنى المواقف في الخبر تفاصيل اللحظات الأخيرة التي حالت دون وصوله للموقف قبل انهياره.
وأضاف، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أن حديثه في الهاتف وكذلك حديثه مع أحد زملائه في العمل ساهم في تأخر وصوله للموقف ونجاته من الحادث.
وأكد أن الحادث وقع بالتزامن مع خروجه خلال الدوام لحضور اجتماع خاص بالعمل، مضيفا أن دعاء والدته كان له الفضل أيضا في نجاته من الحادث.
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