بالفيديو.. أمطار غزيرة بعرعر تحول الشوارع لمستنقعات مائية

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الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى): هطلت اليوم الجمعة أمطار على مدينة عرعر التابعة لمنطقة الحدود الشمالية. هطلت اليوم الجمعة أمطار على مدينة عرعر التابعة لمنطقة الحدود الشمالية. وبين مقطع فيديو امتلاء الشوارع والطرقات بمياه الأمطار التي قد تعرقل حركة سير المركبات . وحولت الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مدينة عرعر، الشوارع إلى تجمعات مائية كبيرة. وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه قد يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل يمتد إلى أجزاء من منطقتي القصيم والرياض مع فرصة تكوّن الضباب على تلك المناطق، كما يتوقع هطول أمطار رعدية وتكوّن الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة .

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