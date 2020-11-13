بالفيديو.. آباء وأمهات يقرون بمساعدة أبنائهم أثناء أداء الاختبارات عن بعد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد بعض الأمهات والآباء أنهم يلجأون لمساعدة أبنائهم أثناء أداء الاختبارات عن بعد. أكد بعض الأمهات والآباء أنهم يلجأون لمساعدة أبنائهم أثناء أداء الاختبارات عن بعد. وبرر بعضهم، خلال حديثهم لقناة الإخبارية، هذا الأمر بأن العاطفة تغلبهم ويضطرون لمساعدة أبنائهم. بينما برر آخرون سبب ذلك بأن أطفالهم في مراحلهم الدراسية الأولى، لذلك فهم في حاجة للمساعدة.

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