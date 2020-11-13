شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إطلاق مبادرة لتعليم الكفيفات في بريدة فنون الطبخ والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):شهدت مدينة بريدة في منطقة القصيم انطلاق مبادرة تساعد الكفيفات في تعلم فنون الطبخ.
وأوضح القائم على المبادرة، خلال حديثه لبرنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، أن المبادرة انطلقت في 29 / 1/ 1442ه بشكل بسيط.
وأضاف أن بعض الجمعيات الأهلية ساهمت في دعم المبادرة، مضيفا أن المبادرة تستهدف تقديم دورات تدريبية لتعليم الكفيفات من الطبخ.
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