شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سر ابتلاع مريض جدة 230 مسمار قبل إستخراجها في عملية جراحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أوضح استشاري الجراحة العامة والأمراض السرطانية الدكتور نعيم شعيبي سر ابتلاع مريض جدة لـ 230 مسمار وقطع زجاجية والتي تم إستخراجها جميعاً في عملية جراحية .

وأكد " شعيبي " في مداخلة على برنامج " ياهلا " المذاع على " روتانا خليجية " أن المريض يعاني مرض نفسي يجعله يرغب في أذى نفسه بجانب الهلوسة .

وأشار أنها حالة شائعة بين مرضى انفصام الشخصية " الشيزوفرنيا " ، وأنها ليست المرة الأولى له حيث ابتلع مسامير سابقاً قبل عامين ولكن هذه المرة كانت حالته متأخرة .

وأضاف أنه تم تشخيص المريض سريعاً وإجراء جراحة له بدلاً من المنظار لأن كمية المسامير كثيرة وكان منها القديم والجديد أي أنها كان يبتلعها منذ فترة طويلة على عدة مرات .

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