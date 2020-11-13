بالفيديو.. شوارع حي طيبة بجدة تعاني من الإهمال والتكسير

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): وثق مواطن مقطع فيديو يرصد سوء حالة الطرق في حي طيبة، مما يعوق حركة المارة ويسبب تلف السيارات. وثق مواطن مقطع فيديو يرصد سوء حالة الطرق في حي طيبة، مما يعوق حركة المارة ويسبب تلف السيارات. وبين الفيديو تردي حالة إحدى الطرق وتحوله إلى حفر ومطبات مما يسبب في تلف السيارات و صعوبة حركة التنقل وتعطل الأعمال اليومية. وطالب المواطن المسؤولين بالتدخل العاجل و النظر في حالة الطريق وإعادة تأهيله، مبينا أن الطريق غير صالح لسير السيارات.

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