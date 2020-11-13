شاهد.. أول ظهور للمشتبه به في الهجوم على سفارة المملكة بهولندا

︎ :

.



ألقت الشرطة الهولندية، القبض على مشتبه به في الهجوم على سفارة المملكة في لاهاي.

وأوضحت الشرطة، أن المشتبه يُدعى “زوترمير” ويبلغ 40 عامًا من العمر، مشيرة إلى أنه تم حجز سيارة الرجل للتحقيق.

ووفقًا لتقرير هولندي ترجمته “صدى”، فإنه لم يتضح بعد كيف تمكّنت الشرطة من تعقُّب الرجل والإطاحة به، غير أن الشرطة أكدت أن تم فتح تحقيقًا كبيرًا في الحادث الجبان.

وتعرض المبنى لنيران كثيفة، فجر اليوم الخميس، وسقطت 29 قذيفة على الأرض وفقًا للشرطة.

ودعت السفارة المواطنين المتواجدين في هولندا إلى رفع مستوى الحيطة والحذر، وعدم التردد في التواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة.

Source slaati

